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Bayrampaşa'da parklara sonbahar bakımı

Bayrampaşa Belediyesi, yaz mevsimi boyunca yıpranan ilçedeki parklarda bakım çalışmaları gerçekleştirdi.


Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Parkı'nda sonbahar bakımı çalışması yaptı. Ağaçlar budanıp, kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi, çimler biçildi, oturma ve oyun grupları kontrol edildi, fitness aletlerinin ve yürüyüş yollarının bakımı yapıldı. Elektrik ve kamera sistemleri tek tek kontrol edilerek, park kışlık çiçeklerle süslendi. Uygulamanın diğer parklarda da yapılacağı öğrenildi.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, parktaki vatandaşlarla sohbet eden Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Naser Şimşek, “Tüm parklarımızı daha kullanışlı ve işlevsel hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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