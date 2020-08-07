Bayrampaşa'da ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin' denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayrampaşa'da da “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganı ile korona virüs denetimi yapıldı. Bayrampaşa Kaymakamı ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı denetimlerde kurallara uymayanlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği, korona virüs salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni önlemleri içeren “Korona virüs Denetimleri” konulu genelge kapsamında dün yurdun dört bir yanında “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetim yapıldı. Bayrampaşa'da da polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazar yerlerinden iş yerlerine, cadde ve sokaklardan parklara kadar hemen her yerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlere Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi de katıldı. Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği öğrenildi.