Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü

İstanbul Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinin çatı katında çıkan yangında 1 otomobil küle dönerken, kümeslerde bulunan 250 güvercin telef oldu.

Yangın, Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 3 katlı sanayi sitesinin otopark olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çatı katında bulunan kuş kümeslerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek park halindeki bir otomobile de sıçradı.

Alevleri gören sanayi sitesi esnafı durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri bastırdı. Yangında 250 tane güvercin telef olurken, bir otomobil küle döndü. İş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belli olacak.

“Binaya sirayet etmedi”

Sanayi sitesi esnafı Erhan Karayel, “Yukarıda bir arkadaş kuş besliyordu. Büyük ihtimal ondan çıktı. Araba yandığını söylediler. Binaya sirayet eden bir şey yok. Esnafta bir zarar yok. Çatı otopark olarak kullanılıyor” dedi.

“250 güvercin telef oldu”

Yangının yere atılan sigaradan çıktığını söyleyen Halil Çağlayan, “Yere sigara atmışlar. Tutuşmuş. Koştuk, yetişemedik. O anda her tarafa yayıldı. Rüzgâr Allah'tan bu tarafa doğru esmiyordu. Yüze yakın araç tutuşurdu. İki tane kümes yandı. Birinde 200'e yakın birinde de 50'ye yakın güvercinlerimiz vardı. Telef oldular. Bir tane de aracımız yandı” dedi.