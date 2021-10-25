Bayrampaşa'da şehit ve devlet büyükleri emanetleri sergisi açıldı

Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Bayrampaşa'da açıldı. 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ülkemiz dünden bugüne nice şehitler vermiş ve önemli devlet adamları çıkarmıştır. Kahraman şehitlerimizi ve devlet büyüklerimizi genç kuşaklara anlatmak amacıyla böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Bayrampaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile Başkan Atila Aydıner'in yanı sıra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu eski milletvekili Ahmet Özal, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Bayrampaşa Belediyesi meclis üyeleri, dernek ve vakıf temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerimizin ve devlet büyüklerinin kıyafet ve eşyalarına yer verildiği sergi 29 Ekim Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

"Tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz”

Serginin açılışında konuşan Başkan Aydıner, “Ülkemiz dünden bugüne nice şehitler vermiş ve önemli devlet adamları çıkarmıştır. Kahraman şehitlerimizi ve devlet büyüklerimizi genç kuşaklara anlatmak amacıyla böyle bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Vatanımız ve milletimiz için şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimiz ile ülkemize hizmet etmiş devlet büyüklerimizin hatıralarını görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz” dedi.