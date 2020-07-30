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Bayrampaşa'da sokak hayvanları unutulmuyor

Bayrampaşa’da kedi, köpek ve kuşlar için belediye ekipleri, ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapıyor.

Bayrampaşa'da kedi, köpek ve kuşlar için belediye ekipleri, ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapıyor.


Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bayrampaşa'da kediler, köpekler ve kuşlar için beslenme odaklarına ve ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapıyor. Bu sayede özellikle yazın sıcak günlerinde sokak hayvanları susuzluk çekmiyor. Düzenli olarak yapılan uygulamanın Kurban Bayramı boyunca da süreceği öğrenildi.

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