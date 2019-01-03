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Bayrampaşa'da sokak köpekleri sahipsiz değil

Hayvanlara şiddet haberlerinin hiç eksik olmadığı günümüzde iyi şeyler de oluyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nin başlattığı ‘Sokakta Sahiplenme' projesi kapsamında ilçedeki sokak köpeklerinin su, yiyecek ve sevgi ihtiyacı, yine sokakta, duyarlı vatandaşlar tarafından karşılanıyor.


Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hayvanseverlerle birlikte hayata geçirdiği, Türkiye'ye örnek olacak ‘Sokakta Sahiplenme' projesi büyük ilgi görüyor. Şu ana kadar çok sayıda köpeğin bir sahip bulduğu uygulama ile ‘başıboş sokak köpeği' kavramı da tarihe karışıyor. Sahiplenilen sokak köpeğine önce bir isim veriliyor ve aşı karnesi çıkarılıyor. Aşıları düzenli olarak takip edilen köpek hastalandığında ise acil müdahale ediliyor.


Sokak köpeğini sokakta sahiplenmek isteyen vatandaşların Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. (İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı İçi 0212 544 73 62)

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