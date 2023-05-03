Bayrampaşa'da şoke eden görüntü: Et satışı yapılan işletmelerde hijyen kurallarına uyulmadı

Bayrampaşa'da bulunan Mega Center'da bazı iş yerlerinde etlerin uygunsuz bir şekilde muhafaza edildiği görüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, iş yerlerinde ve koridorlarda hijyen önlemlerinin alınmadığı ve etlerin uygunsuz bir şekilde bırakıldığı görüldü.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan ve içerisinde onlarca iş yerinin bulunduğu kuru toptancı hali olan Mega Center'de çekilen görüntüler adeta pes dedirtti. Et ürünlerinin satışının bulunduğu bazı iş yerlerinde etlerin uygunsuz bir şekilde muhafaza edildiği görüldü.

Hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü

Bir vatandaş tarafından Mega Center içerisinde çekilen ve hijyen kurallarının uyulmadığı görülen görüntülerde etlerin taşındığı kamyonetin kasasında uygunsuz bir şekilde konulduğu görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin devamında kesilmiş etlerin kürekler ile gelişi güzel atıldığı görülüyor.

Öte yandan aynı katta bulunan iş yeri sahipleri ve çalışanlarının ise koku nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdi.