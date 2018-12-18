Bayrampaşa'da taksiciyi öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi'yi tabanca ile başından vurarak öldüren katil zanlısı, dün polis ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlının ablasına bıraktığı borçlar nedeniyle eski eniştesine husumet beslediği öğrenildi. 3 kez taksi değiştirdiği ve içeride kamera olduğu için 4'üncü taksiye bindiği öğrenilen şahsın plan kapsamında taksi gasp ederek eniştesini öldürüp bagaja koymak istediği bilgisine ulaşıldı.

Bayrampaşa'da geçtiğimiz 28 Kasım tarihinde meydana gelen olayda taksi sürücüsü Nihat Elçi, aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla başından vurulmuştu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elçi, bir kaç gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin Türkiye'de infial uyandırmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında medyada yayınlanan görüntüleri gören katil zanlısı Mehmet A.'nın(34) Ankara'da yaşayan ablası, kardeşini tanıyarak polise ihbar etti. İhbar üzerine zanlının bulunduğu yere gelen bekçiler, şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıs daha sonra İstanbul polisine teslim edilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın burada ifadesi alınarak sorgulandı. Yapılan sorgunun ardından cinayetin de tüm detayları ortaya çıktı.

4'üncü takside kameralı çıkınca planı uygulamış

Cinayet kapsamında katil zanlısının eski eniştesi M.K.'nin ablasına yüklediği borçları ödediği ve bu sebeple husumet beslediği öğrenildi. Şahsın Ataşehir'de yaşayan eski eniştesini öldürmek için plan yaptığı, plan kapsamında ise taksi gasp ederek eniştesini öldürüp bagaja koymak istediği ifadesine ulaşıldı. Bu kapsamda zanlının kamerasız taksi bulabilmek için 3 kez taksi değiştirdiği, 4'üncü taksiye bindiğinde ise yine kamera olması sebebiyle planını uyguladığı ve taksiciyi tabancayla başından vurduğu tespit edildi. Olay sonrası şahsın, aracın kaza yapması sebebiyle el frenini çekerek araçtan yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Polisleri görünce poşeti almamış

Öte yandan şahsın çanta imalathanesi olduğu ve bir süre önce ortaklarıyla anlaşmazlığa düştüğü öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının olayda kullandığı tabancayı Bakırköy sahilinde bir inşaatın kıyısına attığını belirledi. Ayrıca zanlının, taksi sürücüsü Elçi'nin cüzdan ve cep telefonunu da aldığını belirleyen dedektifler, bunları da bir poşete koyarak daha sonra almak üzere Esenler Merter'deki bir cadde üzerinde duvar kenarını koyduğunu tespit etti. Olaydan sonra şahsın poşeti almak için geldiği ancak çevrede polis olduğunu düşündüğü kişileri gördüğü için almadan ayrıldığı da öğrenildi.

“Eniştemi öldürecektim, taksiciyle alakası yok”

Şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Zanlı şube çıkışında, “Taksici ile alakalı değil. Pişmanım, eniştemi öldürecektim. Başka bir amacım yok, gasp ile de alakalı değil. Telefonu falan götürmek istemedim” dedi.