İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa'da taksiler dezenfekte ediliyor

Bayrampaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede hizmet veren durak taksilerini haftada bir dezenfekte ediyor.


Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde hizmet veren durak taksilerini, pandemi sürecinin başından beri, bu iş için oluşturulan sabit bir istasyonda her hafta cuma günleri dezenfekte ediyor.


Gerçekleştirilen çalışma ile taksiyi kullanacak vatandaşlar için sağlığı tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.