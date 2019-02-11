Bayrampaşa'da tanzim satış aracı önünde uzun kuyruklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 noktada hizmet vereceği üreticiden tüketiciye doğrudan ve uygun fiyata sebze ve meyve satış noktalarından biri olan Bayrampaşa'da tanzim satışları başladı. Vatandaşlar ucuz sebze ve meyve alabilmek için tanzim satış aracının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirdiği tanzim satışı projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mobil tanzim satış aracıyla Bayrampaşa'da satışlara başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de Yıldırım Mahallesi'ndeki tanzim satış alanına geldi ve vatandaşlara satışta bulundu. Tanzim aracında ıspanak 4, salatalık 4, domates 3, patlıcan 4,buçuk, biber 6, patates ve soğan 2 liradan satılırken, vatandaşlar ucuz meyve ve sebzelere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar pazar ve marketlerdeki meyve sebze satış fiyatlarına karşın tanzim aracındaki fiyatların uygunluğuna dikkat çekti.

Vatandaşlar ürünlerden en fazla 3 kilogram alabilecek

Tanzim satış alanında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Enflasyonla Mücadele kapsamında İBB olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tanzim satış uygulamasının Yıldırım Mahallesi'ndeki açılışında hep birlikteyiz. Burada en önemli olan unsur, vatandaşlarımıza sağlıklı ürünleri market kalitesinde sunabilmek bizlerde ekip arkadaşlarımızla bu çalışmayı tamamlamış olduk. İstanbul'da 50 noktada bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Sabahleyin saat 10.00'da açılacak, akşam 19.00'da kapanacak, İstanbullu vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. 7 çeşit ürünle bu çalışmamızı başlatacağız. 3 kiloluk bir sınırlamayla bu çalışmayı yürüteceğiz. Çünkü bu çalışma sürekli devam edecek, devamlılığı herhangi bir depolama ya da stoklama yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor” dedi.

“Ucuz meyve ve sebzelerimi halkımıza sunmaya devam edeceğiz”

Sebze ve meyvelerin yüksek fiyatlarla halka sunulmasına karşın tanzim noktalarının kurulmasının vatandaşın cebini düşünen önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner , “Bunlar maalesef birileri tarafından yüksek fiyatlı halkımıza dağıtılıyordu. Şimdi Bakanlığımız vasıtasıyla İBB'miz ve ilçe belediyelerimiz halkımıza ucuz sebzeleri inşallah sürekli vereceğiz. Bayrampaşa'mıza İstanbul'umuza hayırlar getirsin, Yıldırım Mahallesi'nden başlayacağız. Halkımız oluk oluk gelmeye başladı, duyarlılıklarına teşekkür ediyoruz. İstanbul'da 50 yerde açılacak. İnşallah sürekli taze kaliteli ve aynı zamanda ucuz meyve ve sebzelerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Bayrampaşa'mızdan başladığımız bu önemli tanzim satış yerlerimiz her yerde açılmaya başlayacak” dedi.

“Pazarda 12 lira olan patlıcan burada 4”

Tanzim satışında fiyatların uygun olduğunu söyleyen Murat Tellioğlu, “Enflasyonla topyekun mücadele bu olsa gerek, pazarda 12 lira olan patlıcan burada 4, buçuk lira, biber dışarı da 12-13 lira iken burada 6 lira. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun, fırsatçılara da fırsat vermesin. 50 nokta bana az gelecek gibi” ifadelerini kullandı.

“Patlıcan 10'a düştü. Tanzim açıldı 5'e düşecek”

Tanzim satışından alışveriş yapan bir vatandaş, “Fiyatlar harika devam etmesini diliyorum, böyle devam ederse bu olaylar kalkar. Geçen hafta 20 liraydı patlıcan 10'a düştü. Tanzim açıldı 5'e düşecek” diye konuştu.