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Bayrampaşa'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 7 yaralı

Bayrampaşa’da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 00:10 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Uygur Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında telefonlaşma sonrası tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bir araya gelen iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sokakta bulunan 7 kişiye ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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