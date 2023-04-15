Bayrampaşa'daki kaza kamerada

Bayrampaşa'da dün akşam iki aracın çarpışıp, araçlardan birinin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 BB 3159 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil takla atarak kapısının üstünde dururken, kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasarın olduğu ve yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kazı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde otomobil seyir halindeyken önüne çıkan hafif ticari araç ile çarpışıyor. Çarpışmanın ardından otomobilin takla attığı görülüyor.