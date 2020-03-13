Bayrampaşa'daki okul ve camilerde ‘korona' önlemi

Kamusal alanların tümünde gerekli önlemeleri alan belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, önlem almayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı ilçedeki okulları, cami ve Kuran kursları ile kültür merkezlerini Hidrojen Peroksit maddesi ile dezenfekte etti. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 48 okul ile 57 cami ve Kuran kursunun tüm bölümlerini yeni tip korona virüse karşı korunaklı hale getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Kamusal alanların tümünde gerekli önlemeleri alan ekipler, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor.

Ayrıca, diğer kamu binaları, spor tesisleri ve vatandaşlara hizmet veren belediye araçları da korona virüse karşı dezenfekte programına dahil edildi.

Kovid-19 olarak da bilinen virüs salgını nedeniyle dünya genelinde 135 binin üzerinde insan enfekte oldu. 4 binin üzerinde insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.