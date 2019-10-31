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Bayrampaşa'dan Anadolu Efes'e taraftar desteği

AB Hibe Programı kapsamında “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesini yürüten Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye’yi Euroleague’de temsil eden Anadolu Efes’e destek olmak amacıyla yüzlerce Bayrampaşalı’nın maça katılmasını sağladı.

AB Hibe Programı kapsamında “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesini yürüten Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye'yi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes'e destek olmak amacıyla yüzlerce Bayrampaşalı'nın maça katılmasını sağladı.


Sinan Erdem Spor Salonunda yapılan Anadolu Efes- Crvena Zvezda maçına katılan çok sayıda Bayrampaşalı pankart açarak “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesini tanıttı. Rakibini 85-70 mağlup eden Anadolu Efes'in oyuncularını tebrik eden Bayrampaşa ekibi, takım kaptanı Doğuş Balbay'a da çiçek takdim etti. “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” projesinin ortağı Litvanya'nın Kaunas şehrinin basketbol takımı Zalgiris de Anadolu Efes ile birlikte Euroleague'de mücadele ediyor.

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