Bayrampaşa'dan Bursa'ya kültür gezileri

Bayrampaşa Belediyesi'nin toplam 4 ili kapsayan şehir dışı kültür gezileri devam ediyor. Çanakkale, Bilecik ve Edirne gezilerinin ardından şimdi de Bursa gezisinin startı verildi. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bilecik, Edirne ve Bursa'yı kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Çanakkale, Bilecik, Edirne gezileri sona erdi ve Bursa gezisinin startı verildi. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor. Bursa gezisi çerçevesinde, alanında uzman rehber eşliğinde, günübirlik olarak Ulu, Yeşil ve Emir Sultan camileri; Osman Gazi, Orhan Gazi ve Emir Sultan türbeleri; Muradiye Külliyesi, Cumalı Kızık, Tarihi Çınar ve Koza Han ziyaret edilebiliyor. Öte yandan geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından öğle yemeği veriliyor ve çeşitli ikramlar yapılıyor.