Bayrampaşa'dan Çanakkale'ye kültür gezileri

Çanakkale ile başlayan gezilerin Bursa, Bilecik ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Çanakkale gezisine katılan vatandaşları karanfiller vererek uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yeniden başlattığımız şehir dışı kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımızı kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan ve eşsiz eserlere ev sahipliği yapan şehirlerimizde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne'yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor. Çanakkale ile başlayan gezilerin, 6 Ekim'den sonra diğer iller ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların, belediyenin resmi web sayfasından çevrim içi başvuruda bulunması gerekiyor.

Çanakkale gezisi çerçevesinde, alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Yahya Çavuş Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği ve Kanlısırt Kitabesi ziyaret edilebilecek.

Çanakkale gezisine katılan vatandaşları karanfiller vererek uğurlayan Başkan Aydıner, “Yeniden başlattığımız şehir dışı kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımızı kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan ve eşsiz eserlere ev sahipliği yapan şehirlerimizde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bayrampaşalı hemşehrilerimizin de Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne'deki tarihi mekanları ve savaşlara tanıklık eden yerleri görmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.