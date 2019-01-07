‘Bayrampaşalı çınarlar' için özel çalışma

Çalışma kapsamında Ergoterapi, Gerontoloji, Psikoloji ve Sosyoloji alanında eğitim alan öğrenci grubundan oluşan araştırmacılar toplam bin yaşlıyla görüşmeyi planlıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Bayrampaşa'nın yaşlılık haritasını çıkartmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada, Ergoterapi, Gerontoloji, Psikoloji ve Sosyoloji alanında eğitim alan öğrenciler yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, araştırmayı yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara onların sosyal, ekonomik ve sağlık durumları ile kültürel beklentilerini anlamaya yönelik çeşitli sorular yöneltiliyor. Elde edilen veriler ilgili kurumlar ile paylaşılarak, yaşlılarla yönelik hayata geçirilecek projeler ve sunulacak hizmetlerin alt yapısını oluşturuyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 yaşlıyı ziyaret eden araştırmacı öğrenci grubu, toplam bin yaşlı ile görüşerek çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.

Çalışmayla amaçlanan diğer unsurlar ise şöyle; gençlerle yaşlılar arasında kaynaşmayı sağlamak, onların yalnızlığını paylaşmak, aktif yaşlanmayı destekleyecek psikososyal ve bilişsel aktiviteler düzenlemek ve grup çalışmaları ile aidiyet oluşturmak.