Bayrampaşalı Ömer Çayır yine şampiyon

Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) öğrencisi Bayrampaşalı milli sporcu Ömer Çayır, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek İstanbul Liseler Arası Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genç tekvandocuyu tebrik eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BAYGEM öğrencisi Bayrampaşalı Ömer Çayır, İstanbul Liseler Arası Tekvando Şampiyonası 68 kilogram genç erkekler kategorisinde birinci oldu. Milli sporcu, bu şampiyonlukla Türkiye elemelerinde İstanbul'u temsil etme hakkını elde etti. Şampiyonada 780 sporcuyu geride bırakarak birinci olmayı başaran Ömer Çayır'ın ulusal ve uluslararası şampiyonlarda birçok derecesi bulunuyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genç tekvandocuyu tebrik eden Başkan Atila Aydıner, “Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Maşallah Ömer. Boşuna demiyoruz, Bayrampaşa hem sporun hem sporcunun başkenti diye” ifadelerini kullandı.