İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşalı Ömer'in büyük başarısı

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi’nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bayrampaşalı Ömer Çayır, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi'nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bayrampaşalı Ömer Çayır, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Başkan Atila Aydıner, “Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi öğrencisi ve aynı zamanda Bilgi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bayrampaşalı Ömer Çayır, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir yenerek 61 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bayrampaşa'nın sporun tüm dallarında başarılı sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



Ömer Çayır, nisan ayında da Ukrayna'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.