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Bayrampaşalı‘küçük bilim adamlarının'büyük buluşları

Bayrampaşa Belediyesi,Bilim Merkezi’nde eğitim gören ‘küçük bilim adamları’ büyük buluşları ile göz doldurdu.

Bayrampaşa Belediyesi,Bilim Merkezi'nde eğitim gören ‘küçük bilim adamları' büyük buluşları ile göz doldurdu.


Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler,“Robot Günü” etkinliği kapsamında hünerlerini sergiledi. Genç yeteneklerin birbirinden ilginç yeni buluşları büyük beğeni topladı. Bilim Merkezi'nde,öğrencilerin buluşlarını yerinde inceleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,“Geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiğimiz Bilim Merkezi'mizde eğitim verdiğimiz sevgili öğrencilerimiz başarıları ile bizleri gururlandırıyor. Bu başarılarına karşılık madalya takdim ettiğimiz ‘küçük bilim adamlarımızı' ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bu evlatlarımız geleceğin Türkiye'sinin bilimsel gelişimine büyük katkı sunacaklar” dedi.

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