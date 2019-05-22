Bayrampaşalılar “Gönül Sofralarında” buluşuyor

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarından bir tanesi de Vatan Mahallesi Emek Sokak'ta kuruldu. Programda komşularla birlikte iftar yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Bayrampaşa Belediyesinin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar programları aralıksız devam ediyor. Bayrampaşalıları aynı sofrada buluşturarak mahalle sakinlerinin tanışmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan Bayrampaşa Belediyesinin iftar programları büyük ilgi görüyor. Binlerce komşu aynı duygularla aynı sofraları paylaşıyor. Son olarak Vatan Mahallesi Emek Sokak'ta kurulan iftar ve gönül sofralarında buluşan komşular, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e ve ekibine teşekkür ederek birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

“Ramazan'ın bereketini komşularımızla paylaşıyoruz”

Komşularla birlikte iftar yapmanın kendisi için de büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Başkan Aydıner, “İftar programlarımız sayesinde Bayrampaşa'mızın kıymetli sakinleriyle buluşmaya devam ediyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i sokak iftarlarımız ile doyasıya yaşıyor, huzuru ve bereketi değerli komşularımız ile paylaşıyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin rahmet kapılarının açık olduğu bu günlerde artarak devam etmesini diliyorum. Programlarımıza katılarak iftar sofralarımıza renk katan Bayrampaşalı hemşehrilerimin her bir birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

4 mahallede daha düzenlenecek

Bu yılki ‘komşuluk iftarları' sırasıyla Bayrampaşa'daki Orta, Yenidoğan, Muratpaşa ve Yıldırım mahallelerinde de düzenlenerek tamamlanacak.