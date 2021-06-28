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Bayrampaşalılara ücretsiz internet

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki parklarda ücretsiz internet hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda ilçenin 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.


Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) hizmeti vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilçenin 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sayılı İnternet Yasası'na uygun olarak kullanıma sunulacak. Vatandaşlar Bayrampaşa Belediyesi ağını seçtikten sonra telefonlarına gelen SMS şifresi ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla yararlanabilecekler.



Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilecek Parklar:


Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Parkı


Cevatpaşa Mahallesi Nasrettin Hoca Parkı


İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı


Kartaltepe Mahallesi Şehit Onur Ayaydın Parkı


Kocatepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı


Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı


Orta Mahalle Dr. Sümer Çavdar Parkı


Terazidere Mahallesi Şehit Er Yıldırım Özbir Parkı


Vatan Mahallesi Şehit Metin Yüksel Parkı


Yenidoğan Mahallesi Sadık Hoca Parkı (Merkez Parkı)


Yıldırım Mahallesi Sevgi Park

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