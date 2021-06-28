Bayrampaşalılara ücretsiz internet

Bu kapsamda ilçenin 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda ücretsiz kablosuz internet (Wi-Fi) hizmeti vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ilçenin 11 mahallesindeki 11 parka Wi-Fi cihazları monte edildi. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ücretsiz internet erişimi, 5651 Sayılı İnternet Yasası'na uygun olarak kullanıma sunulacak. Vatandaşlar Bayrampaşa Belediyesi ağını seçtikten sonra telefonlarına gelen SMS şifresi ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla yararlanabilecekler.

Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilecek Parklar:

Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Parkı

Cevatpaşa Mahallesi Nasrettin Hoca Parkı

İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı

Kartaltepe Mahallesi Şehit Onur Ayaydın Parkı

Kocatepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı

Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı

Orta Mahalle Dr. Sümer Çavdar Parkı

Terazidere Mahallesi Şehit Er Yıldırım Özbir Parkı

Vatan Mahallesi Şehit Metin Yüksel Parkı

Yenidoğan Mahallesi Sadık Hoca Parkı (Merkez Parkı)

Yıldırım Mahallesi Sevgi Park