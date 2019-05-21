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Bayrampaşa'nın sokakları Ramazan'ın bereketi ile doldu

Komşuları iftar ve gönül sofralarında buluşturmaya devam eden Bayrampaşa Belediyesinin son durağı Altıntepsi Mahallesi Turan Sokak oldu.

Binlerce komşunun aynı anda iftar yaptığı programa Başkan Atila Aydıner de katılarak vatandaşların iftar sevincini paylaştı.


Bayrampaşa Belediyesi, 'Geleneksel Komşuluk İftarları' kapsamında son olarak Altıntepsi Mahallesi Turan Sokak'ta düzenlediği iftar programında binlerce komşuyu aynı sofrada buluşturdu. Tüm komşuların aynı duygularla aynı sofrayı paylaştığı programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katılarak vatandaşların iftar sevincine ortak oldu. Çocukların da unutulmadığı programda minikler için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.


Programda konuşan Başkan Aydıner, “Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan'ın bereketini ve huzurunu komşularımız ile paylaşmaktan büyük keyif alıyoruz. Bayrampaşa'da Ramazan dolu dolu yaşanıyor. Rabbim, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Gönülden gönüle iftar buluşmalarımızı sürdüreceği” dedi.



5 mahallede daha kurulacak


Bu yılki ‘Komşuluk iftarları' sırasıyla Bayrampaşa'daki Vatan, Orta, Yenidoğan, Muratpaşa ve Yıldırım mahallelerinde de düzenlenecek.

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