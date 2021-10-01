Bayrampaşa'nın Tiyatro Atölyesi'ne büyük ödül

İstanbul'da online olarak 8 ülkede yayınlanan Legends Awards Of The Year 2021 “Yılın En Efsaneleri” ödül gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Birçok dalda ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede tiyatro dalında Bayrampaşa ilçesi'in ilk ve tek tiyatro atölyesi olma özelliğini taşıyan Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi ödüle layık görüldü.

İstanbul'da bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Legends Awards Of The Year 2021 “Yılın En Efsaneleri” ödül gecesi geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ödül töreninde tiyatro dalında Bayrampaşa ilçesinin tiyatro atölyesi Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi özel ödüle layık görüldü. Ödül gecesi 8 ülkede online olarak yayınlanırken, gecede ödülünü alan Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi Eğitmeni İlyas Çağlayan plaketini aldı. Çağlayan, ödülü büyük tiyatro ustası ve hocası Nejat Uygur'a ithaf etti.