Bayrampaşa'nın yeni sembolü ‘Saat Kulesi'

Bayrampaşa Belediyesi, sanat ve estetik dolu güzel bir ‘saat kulesi' yaparak Bayrampaşa'ya ayrı bir renk kattı. Numunebağ Caddesi'ndeki Kadife kavşağına yerleştirilen kule ile Bayrampaşa dinamik bir kimliğe kavuştu.

Bayrampaşa Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi Numunebağ Caddesi'ndeki Kadife kavşağına tarihi dokulu ve estetik görünümlü şık bir ‘saat kulesi' yaptı. İlçenin yeni sembolü olan kule, kenti daha da renklendirdi ve şehre dinamik bir kimlik kazandırdı.

Kulenin Bayrampaşa'ya çok yakıştığını söyleyen Başkan Atila Aydıner, “İlçemize saat kulesi yapmak için halkımıza söz vermiştik. Bugün verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki saat kulemiz ilçemizin yeni sembolü olacak ve kentimize ayrı bir renk katacak. Tarih kokulu, sanat dolu kulemizin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.