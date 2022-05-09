BCL CEO'su Patrick Comninos: “Türkiye'deki bazı en iyi takımları seneye de BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz”

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) CEO'su Patrick Comninos, önümüzdeki sene de Türkiye'deki bazı en iyi takımları BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) CEO'su Patrick Comninos, İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenmekte olan BCL Dörtlü Finali esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine ilk defa tarafsız bir sahada Dörtlü Final'e ev sahipliği yaptıklarını belirterek başlayan Comninos, “Bir sene önce bugüne gideceğim. Nizhny Novgorod'da yine bir basın toplantısındaydık. Başka bir durum vardı ve sekizli final yapıyorduk. Oradaki basın toplantısında Dörtlü Final ev sahipliği konusunda değişiklik yapıp yapmayacağımız sorulmuştu. Bu bizim için çok önemli bir karar oldu. 5 yıl sonra ilk defa tarafsız bir sahada Dörtlü Final yapıyoruz. Buraya gelme kararı aldık ve bu karardan dolayı çok mutlu hissediyoruz. Burada ev sahibi ülkeden 2 takımın olması da şans oldu ve atmosfere olumlu katkı sağladı. Sadece 6 yıllık bir organizasyonuz ama misyonumuzu gerçekleştirmeye her gün ilerliyoruz. Şu ana kadar baktığımızda BCL istediğimiz konumda. Organizasyonun büyümeye devam etmesi için sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki senede korona virüs yüzünden bütün dünya ve eğlence sektörleri çok derinden etkilendi. Biz de etkilendik. Ancak turnuvamızın sonunu getirmemiz gerektiğini düşündüğümüz için, hem 2020, hem 2021 yılında Sekizli Final yaparak şampiyonumuzu taçlandırdık. Bu sene biraz daha rahat ilerleyebildik ve finali dolu bir salonda gerçekleştirdik” dedi.

"Son 5 EuroCup şampiyonunun 3'ü BCL'de"

“Son 5 EuroCup şampiyonunun 3'ü BCL'de mücadele ediyor” diyen Comninos, “Orada kısa süreli deneyimler yaşadılar zira EuroCup şampiyonu olmak sizi sadece EuroLeague'e taşıyor. EuroCup'ı kazanan takımın EuroLeague'de mücadele etmesi kısa süren bir deneyimdi. Bence bu, Avrupa basketbolunun tanıtımına yardımcı olan bir durum değil, markayı daha iyi pazarlamak için gereken netliği ve kesinliği sağlamaya yardımcı olmuyor. Üç temel prensibi sürekli vurgularım: Sportif prensipler, kapsayıcılık ve yerel etki. Avrupa basketbolu şu an bu üçünden uzakta. BCL'de 130 üzerinde farklı kulüp mücadele etti. Ve bazı kulüpler, gerçekten çok büyük ve beklenmedik başarılar gösterdi. Örneğin Cluj. BCL'in sportif değerlere önem vermesinin amacı da bu zaten. Biz bunu istiyoruz. Avrupa'daki her kulübe eşit olarak yaklaşmak ve yükselme şansını vermek” ifadelerini kullandı.

"Basketbolda netlik bekleniyor"

Basketbolda takvim, format gibi konularda açık olunması gerektiğine de dikkat çeke BCL CEO'su, “Bence gelecekte basketbol adına herkes netlik bekliyor. Bir Avrupa turnuvasına katılmak için ne gerekiyor, bunu nasıl başarabilirsin net olmalı. Şu anda bu yok. Bazen kulüpler bana gelip soruyor; BCL'e katılabilir miyiz diye. Bu şekilde olmaz tabii ki. Bizim kurallarımız, değerlerimiz var. Biz açık ve net olarak çalışıyoruz. Ama Avrupa'daki basketbol sisteminin bu olmadığı çok açık. Bu ekosistemin değişmesi lazım” diye konuştu.

"Milli takımlarla aynı saate bir Avrupa ligi maçı koymak hoş değil"

Milli takım müsabakalarıyla Avrupa ligi mücadelelerinin aynı saatlere konulmasını da eleştiren Patrick Comninos, “Şu anda Avrupa'daki basketbol sistemini anlayan basketbolseverleri takdir ediyorum. 4 tane Avrupa turnuvası var, birinde lisansla alınıyorsunuz, diğerinde rastgele alıyorsunuz ve FIBA turnuvaları için sportif kriterler var. Tam olarak bundan bahsediyorum. Burada açıklık ve netlik olmalı. Bu yüzden diğer paydaşlarımızla iletişim halindeyiz aslında. Ama bunun basketbolseverler için zor olduğunun farkındayım. Geçen yazdan beri, FIBA'nın bir yandan EuroLeague takımlarına ve yönetimine, aynı zamanda da NBA'e bir davetiye uzatarak, masaya oturmak ve içinde bulunduğumuz bu duruma karşı mümkün olan en iyi yaklaşım biçimini bulmaya çalışmak için inisiyatif aldığı doğrudur. Kimse şu anki manzaraya bakıp, ‘her şey mükemmel işliyor, çok para kazanıyoruz, olduğu gibi bırakalım' demiyor. Bir taraftar için bu yapıyı anlaması zor ve bu yapının bir taraftara çekici gelmesi de zor. Benim kulübüm, milli takımımla tam olarak aynı saatte maç oynuyor. Bir taraftara bunun mantıklı gelmesi imkansız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bunu herkesle konuşuyoruz, milli takımlarla aynı saate bir Avrupa ligi maçı koymak hoş değil” şeklinde konuştu.

"Türkiye Ligi'nin yarısı BCL'de oynamayı istiyor"

Türkiye'den çok ilgi aldıklarını sözlerine ekleyen Comninos, “Ama alabileceğimiz de bir sınır var. Geçen sene Türkiye 5 takım ile katıldı. Seneye neler olacak bekleyip görmeliyiz. Ne kadar takım katılmak için başvuracak ve sıralamaları nedir diye bakmalıyız. Bahçeşehir maçına 13 binden fazla kişi izledi. Bu da Türkiye'nin basketbolda ne kadar iyi bir seviyede olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki bazı en iyi takımları BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin, BCL'e olan ilgisi çok yüksek"

“Türkiye'nin, BCL'e olan ilgisi çok yüksek. Türkiye Ligi'nin yarısı BCL'de oynamayı istiyor” cümlelerine yer veren CEO Comninos, “Ancak bir ülkeye adanacak kontenjanın da bir sınırı var. Yönetim kurulu geçen sezon sıralamada yukarılarda olmayan Galatasaray'a davetiye göndermişti. Nihayetinde kaç kulübün başvuru yapacağına ve kaç kulübün davetiye alacağına bakacağız. Seneye neler olacak bekleyip görmeliyiz. Ne kadar takım katılmak için başvuracak ve sıralamaları nedir diye bakmalıyız. Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası final maçını 13 bin kişi izled. Bu da Türkiye'nin basketbolda ne kadar iyi olduğu ve basketbolu sevdiğinin bir kanıtı. Türkiye'deki bazı en iyi takımları seneye de BCL'de ağırlayacak olmaktan mutluyuz” diyerek sözlerini noktalandırdı.