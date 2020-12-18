Dr. Okan Özkunt, “Bebeği kundak yapmak kalça çıkığına neden olabilir” dedi.

Çocuklarda doğuştan ya da doğumdan sonra ortaya çıkabilen kalça çıkığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana Bahçelievler Hastanesi Dr. Okan Özkunt, bebeklerde kundak yapmanın, dar giysiler giydirmenin ve anne kucağı gibi ürünleri kullanmanın kalça çıkığına neden olabileceğini açıkladı. Doç. Dr. Özkunt, çocuklarda kalça çıkığının nasıl anlaşıldığı, kimlerde sık görüldüğü ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğuştan kalça çıkığı

Kalça çıkığının ne olduğu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özkunt, “Doğuştan kalça çıkığı, doğumsal olabildiği gibi bebeklik veya çocukluk döneminde de gelişebilen ve kalçanın anatomik bozukluklarını içeren bir spektrumun genel adıdır. Bu açıdan doğumsal kalça çıkığı terimine göre bu karmaşık sorunu daha net ve doğru bir biçimde ifade ettiğinden gelişimsel kalça displazisiterimi giderek yaygınlaşmış ve doğuştan kalça çıkığının yerini almıştır. Bu durum, doğum öncesi, doğumda veya doğum sonrası dönemlerde gelişebilir” dedi.

Doğuştan kalça çıkığı kimlerde daha sık görülür?

Doğuştan kalça çıkığı kimlerde daha sık görüldüğü konusuna değinen Doç. Dr. Özkunt,“Doğuştan kalça çıkığı görülme sıklığı cinsler, yaş grupları, ırklar ve aynı memleketin farklı coğrafi bölgeleri arasında bile farklı oranlarda gözlenebilir. Tam çıkık ile sonuçlanan doğuştan kalça çıkığı, bin canlı doğumda 1-2 oranında görülür. Bu durum; kız çocuklarında, ailede kalça çıkığı öyküsü olanlarda, ikiz eşlerinde, makat doğumlarda, anne karnındaki sıvı azlığında (Oligohidramnios), eşlik eden ayak ve diğer kemik deformiteleri (şekil bozukluğu ) olan bebeklerde daha sık görülmektedir” şeklinde konuştu.

“Kalça çıkığı küçük bebeklerde ailenin dışarıdan görmeyle anlayabileceği bir durum değildir”

Bebeklerde kalça çıkığının nasıl anlaşılabileceğini açıklayan Doç. Dr. Özkunt, sözlerine şöyle devam etti:

“Açıkçası küçük bebeklerde bu ailenin dışardan görünüşle anlayabileceği bir durum değildir. O yüzden rutin olarak tercihen bebek 1-4 aylıkken bir ortopedi uzmanı muayenesi ve kalça ultrasonu yaptırılması önerilmektedir. 6 aylıktan büyük bebeklerde ise artık kalça kemiğinin başı kemikleştiğinden ultrason yerine röntgen çektirmeniz gerekebilir. Doktorunuz kalça muayenesi ve ultrason sonucunda size en doğru bilgiyi verecektir. Küçük bebeklerde muayenede eğer kalça çıkıksa yerine konabilir veya çıkartılabilir. Pili asimetrisi denilen bebeğin bacağındaki katlantılar arasında fark olması uyarıcı bir belirti olabilir fakat hiçbir zaman kesin kalça çıkığı var anlamına gelmez. 6 aylıktan büyük bebeklerde; kalçalarda hareket kısıtlılığı, bacaklarda uzunluk farkı, yürürken aksama gibi belirtiler ön plandadır”.

Kalça çıkığının tedavisi

Doç. Dr. Okan Özkunt, kalça çıkığı tedavisi konusunda sözlerine şöyle devam etti: “Eğer muayene ve ultrason sonucunda bebeğinizin kalçasında çıkık saptanırsa özel bir bandaj ile (Pavlik bandajı) kalça eklemi yerine konmaya çalışılır. 3 hafta sonra doktorunuz size kontrole çağırır ve tekrar ultrason ile kalçanın yerinde olup olmadığını kontrol eder. Eğer kalça halen yuvada değilse ameliyat ile yani açık olarak kalçanın yerine konması ve 3-6 ay kadar alçı ile takip edilmesi gerekebilir. Daha büyük çocuklarda kalça yuvası gerekli kontakt sağlanamadığından yeteri kadar gelişemez yani ameliyatla kalçayı yerine koymak yetmeyebilir. Yuvanın hacmi arttırılması için kemik ameliyatları (asetabulerosteotomiler) gerekecektir. Eğer ki, ilk muayenede kalça yerinde ama gelişim geriliği varsa doktorunuz bebeğiniz kalçalarını ayrık tutmaya yarayan bir aparat (abduksiyonortezi ) kullanmanızı isteyebilir”.

“Kundak yapmayın”

Bebeklerin kundak yapılmaması, bebeğe dar giysiler giydirilmemesi ve anne kucağı gibi ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Özkunt, doktor kontrolünün de bu konuda büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Özkunt, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kalça çıkığı doğuştan değil sonrada gelişen bir durumdur. Siz ebeveyn olarak kalça çıkığını önlemek için birşeyler yapabilirsiniz. Kundak yapmayın, dar giysiler giydirmeyin, bebeğinizin kalça kısmını sıkı sıkıya saran, bacakları sürekli kapalı pozisyonda tutan askı, taşıyıcı veya anne kucağı gibi şeyler kullanmayın. muhakkak doktor kontrolünü aksatmayın”.