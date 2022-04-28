Bebek alışverişlerinde kiralama dönemi başladı

Kiralamini ebeveynlerin bebekleri için gereken ürünleri kiralama imkanı sunduğunu açıkladı.

Kısa süreli kullanılan ve sonra atıl duruma gelen bebek ürünleri için kiralama sistemi ebeveynlere yeni çözüm getiriyor. Anne bebek ürünlerinin ihtiyaç duyulan süre içinde ekonomik şekilde kiralanabildiği bir abonelik platformu olan Kiralamini, bebekler büyürken ebeveynlere esnek çözümler sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, anne bebek kategorisinde seçkin markaların yer aldığı platformda bebekler için ihtiyaç duyulan ürünlere ön ödeme yapmadan, süre limiti koymadan, toplam kira ücretini bloke etmeden kolayca ulaşılabiliyor. Bebeklerin hızlı büyümesine eşlik eden esnek ve rahat bir model sunan platform, alanında en iyi markaları tek platformda toplayarak kullanıcının kolay erişmesine imkan sunuyor. Bebek arabaları, ana kucağı, park yatak, mama sandalyesi, bebek kamerası gibi çok sayıda ürünün yer aldığı site, fiyat kalite arasında kalan ebeveynlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Bütçeleri yormadan, büyük harcama gerektiren ürünlere hızlı şekilde ulaşmayı sağlıyor.