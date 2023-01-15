Bebek arabası hırsızları yakalandı

Bağcılar'da parktaki bebek arabasını çalan iki kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay 8 Ocak günü Güneşli Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Parkta oturan A.B. ve R.S. isimli zanlılar, yanlarında duran bir başkasına ait bebek arabasını çalarak kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlıların kimliğini tespit etti. Şüpheli şahıslar çalıntı bebek arabası ile birlikte dün Demirkapı Mahallesi'nde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.