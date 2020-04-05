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Bebek Sahilinde lüks tekne battı

Bebek Sahilinde bilinmeyen bir sebepten dolayı EYP isimli lüks tekne battı.

Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla birlikte teknenin batış sebebi araştırılıyor.


Olay sabah saat 06.00'da Beşiktaş'ta bulunan Bebek Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan EYP isimli lüks tekne bilinmeyen bir sebepten dolayı batmaya başladı. Lüks teknenin battığını gören vatandaşlar durumu hemen sahiplerine bildirdi.


Sahile gelen tekne sahipleri ise olayı sahil güvenlik ve deniz polislerine haber verdi. Ekipler, teknenin çevresinde güvenlik önlemi alarak batmaması için çalışma başlattı. Lüks teknenin yarısına kadar suya battığı ve eğildiği görülüyor.


Ekiplerin tekneyi sudan çıkarma çalışmaları devam ediyor.

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