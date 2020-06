Bebekler için yaz aylarında kıyafet seçimi nasıl olmalı

Bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Yanlış ve sağlıksız giysi seçimi bebeklerde alerji ve tahriş yapabilir. Sentetik karışımlı yapıya sahip kumaşlarla kimyasal boyalı kıyafetlerin bebeğin deri solunumunu engeller, çeşitli deri hastalıklarına neden olmamın yanında terlemeyi arttırır” dedi.

Yurt geneline yaz mevsiminin gelmesiyle sıcak havalar etkinsi göstermeye başladı. Anne ve babaların ‘yaz aylarında bebekler ne giyer?' sorusu en merak ettikleri konuların başında geliyor. Çakı, yaz aylarında yeni doğan bebeklerin kıyafet tercihleri ile ilgili anne ve babalara bazı ipuçları verdi. Bebeklerin yaz aylarında doğmasının avantajları yanında dezavantajlarının da olduğunu belirten Çakı, “Yaz aylarında doğan bebekler güneş ışınlarından en üst seviyede faydalanırlar. Bu dönemde bebekleri yıkamak keyif verici ve kolaydır. Yaz ayları bebekler için her ne kadar rahat geçecek gibi görünse de bu dönemde bebeklerde giysi seçimi de annelerin titiz davranması gereken konuların başında gelir. Her zaman olduğu gibi bebeklerinize kıyafet seçimi yaparken hassas bebek cildi için pamuklu kumaşlardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Pamuklu kumaşlar sıcak yaz günlerinde bebeğin cildinin nefes almasını sağlar ve sıcağa karşı bebeğin cildini bir kalkan gibi korur. Bebekler için her mevsim için en doğru seçimin pamuklu kıyafetlerdir” dedi.

Pişik ve Alerjiye Dikkat

Yeni doğmuş bebeklere giysi seçerken yumuşak olmayan, sert kumaşlardan yapılmış kıyafetlerin bebeğin henüz çok narin ve korunmasız teninde tahriş ve kızarıklık gibi olumsuz etkileyeceğini belirten Çakı, “Yanlış ve sağlıksız giysi seçimi bebeklerde alerji ve tahriş yapabilir. Sentetik karışımlı yapıya sahip kumaşlarla kimyasal boyalı kıyafetlerin bebeğin deri solunumunu engeller, çeşitli deri hastalıklarına neden olmamın yanında terlemeyi arttırır. Kıyafet seçerken ebeveynlerin; terletmeyen, hava alan kumaşlardan yapılmış kıyafetleri tercih etmelerini önemlidir. Bu şekilde bebeklerin rahat bir yaz geçirecektir” ifadelerini kullandı.

Kıyafet alırken nelere dikkat edilmeli

Ebeveynlerin, bebekleri için kıyafet alırken dikkat etmeleri gerektiğini açıklayan Çakı, “Bebek cildinin daha çok korumaya ihtiyacı vardır. Bebeğinizi güneşten korumak için, özellikle yazın giysi seçerken ultraviyole korumalı kumaşları tercih etmelisiniz. OEKO- TEX 100 Kalite Standardı Sertifikası bebek giysilerinin yüzde 100 pamuk ve sertifikalı malzemelerden yapıldığı ve bu giysilerin üretimde insan vücudunun ekolojik gereksinimlerinin dikkate alındığı anlamına gelir. Medizinisch Getestet Tıbbi Kalite Testi; Söz konusu testten geçen tekstil ürünlerinin, cildi tahriş edecek malzemeden üretilmediği, üründe kullanılan tüm içeriklerin sağlıklı olduğu ve cilde zarar vermediği ifade edilir. Bu testlerden geçen bütün ürünleri gönül rahatlığı ile bebeğinize giydirebilirsiniz” şeklinde konuştu.