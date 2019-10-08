Bebeklerin sırt üstü yatırılması eğri boyun sebebi

Neiditz, "Bebeklerin kafalarını hareket ettirmede çok az bir alan bırakan ve boynun özgürlüğünü kısıtlayan çocuk arabalarında ve araba koltuklarında geçirilen uzun süreler boyun kaslarını sıkılaştırır" dedi.

Eğri boyun sorunu yaşayan bebeklerle bir araya gelen Neiditz, eğri boyunun genellikle bebeklerin rahim içinde sıkışmasından ve sırt üstü yatırılarak uyutulmalarından kaynaklandığını belirtti.

Neiditz, "Eskiden anneler bebeklerini yüzüstü, göbeklerinin üstünde bırakarak uyuttukları için, sırtüstü pozisyondaki gibi tek tarafa doğru bakarak saatlerce yatmazlardı, bu yüzdende tortikolis çok nadiren oluşmaktaydı.1992 yılında Amerikan Pediatri Akademisi' nin (AAP) ani çocuk ölümlerini (SIDS) engellemek için haklı olarak başlatmış olduğu sırtüstü yatırma tavsiyesinin sonucu olarak bebeklerin kafasını çevirdiği tarafın arkasında düzleşme olmaktadır. Bu oluşan düzlük istem dışı olarak bebeklerin tek bir tarafa doğru bakmayı tercih etmelerine ve diğer tarafa doğru boyunlarını eğmelerine neden olur. Ayrıca, bebeklerin kafalarını hareket ettirmede çok az bir alan bırakan ve boynun özgürlüğünü kısıtlayan çocuk arabalarında ve araba koltuklarında geçirilen uzun sürelerde boyun kaslarını sıkılaştırır, bir direnç oluşturur" dedi.

Tedavi erken başlamalı

Nancy Neiditz, doğuştan tortikolisin bebeğin kulaklarından birini omuza doğru eğmesinden ve kafasını ters yöne doğru çevirmesinden anlaşılabileceğini vurguladı.

Neiditz sözlerini şöyle sürdürdü: Ebeveynler çocuk doktorları ile temasa geçerek bebeklerinin kafasını eğik tuttuğu tarafta, boyun hizasındaki kızarıklığı ve boynun eğik olduğu yöne doğru kafasını çevirme mesafesini kontrol ettirmelidirler. Yeni doğanda erkenden tortikolis tedavisine başlanırsa olabilecek en iyi sonuç en kısa sürede elde edilir. Erken dönemde boyunun etrafındaki dokular daha esnek daha şekillendirilebilir olur. Kaslarda daha az gerginlik vardır ve daha başlangıçtan bebek yeni hareketleri nasıl yapacağını öğrenir. Bu durum baş ve boyunda alışkanlık haline gelmiş hareketlerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Yeni doğanlar çok daha kolay yönetilebilmektedir."

Neiditz, çok az sayıdaki vakalarda olağandışı fibrotik sternokleidomastoid (SCM)kas yüzünden ameliyata ihtiyaç olabildiğini ifade etti.