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Bebekli yeni hayata hazırlık okulu doğum atölyesi

Modern çağın getirdiği yoğunluk içinde, bebek sahibi olmak isteyen anne baba adaylarının endişeleri kimi zaman panik halini alıyor.


Kimi adaylar hamilelik ve lohusalık dönemine psikoloji, bebek bakım ve emzirme, hamileler için yoga ve plates, gebelik ve sonrası dönemde sağlıklı beslenme gibi pek çok bilgi ile sürecin rahat geçirilmesi adına farklı farklı alanların kapılarını çalabiliyorlar.


Anne ve baba adaylarının bu tutumlarını uzun yıllar gözlemleyen Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse, ‘Doğum Atölyesi' projesini hayata geçirdi. Gebelik öncesi süreçte dahil olmak üzere 9 aylık dönemde, yaşanılan stres kaynaklarını ele alan Dr. Özköse, anne baba adaylarının gebelik dönemini daha konforlu ve güvenli, bebekli hayat dönemini ise daha bilinçli geçireceklerini belirtti. Özköse'nin ‘Doğum Atölyesi'nde anne ve baba adaylarını; gebe psikolojisi, normal doğum, bebek bakımı, bebek emzirme eğitimi, hamile pilatesi, gebe yogası, suda doğum ve hamilelikte doğru beslenme alanları ile dolu dolu bir hazırlık süreci bekliyor.

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