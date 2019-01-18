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Bebek'te arızalanan tır yolun ortasında kaldı

Bebek’in en işlek caddelerinden biri olan Hisar Üstü Nispetiye Caddesi’nde tır arızalandı.

Bebek'in en işlek caddelerinden biri olan Hisar Üstü Nispetiye Caddesi'nde tır arızalandı. Caddenin ortasında kalan tır trafiğe sebep olurken, ekipler caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.


Olay, öğle saatlerinde Bebek Hisar Üstü Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. 34 KL 7520 plakalı tır caddede U dönüşü yapmaya çalışırken vites arızası yaşandı. Vites arızası meydana gelen tırın direksiyonu kilitlenince tır caddenin ortasında kaldı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle birlikte güvenlik önlemleri alındı. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

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