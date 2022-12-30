Bedensel engelli sporcular 2022 yılında Türkiye'ye ilkleri yaşattı

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğiyle bedensel engelli sporcular 2022 yılında büyük başarılara imza attı.

Turkcell ve ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğiyle 2022 yılında bedensel engelli sporcu sayısı 8 bin 347'ye ulaştı. Birçok branşta Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden ay-yıldızlılar, bu sene ilklere de imza attı. Bedensel engelli sporcular, ampute futbol, voleybol, basketbol, badminton, para atletizm, para atıcılık, para bilek güreşi, para masa tenisi, para okçuluk, tekerlekli sandalye tenis, yüzme, yelken, eskrim, para halter, boccia ve tekerlekli sandalye dans branşlarında bu sezon 117 altın, 108 gümüş, 86 da bronz olmak üzere toplam 311 madalya kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı dünya şampiyonu

Elde ettikleri başarılarla Türkiye'ye gurur yaşatan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Turkcell'in ana sponsoru olduğu Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Final maçı için stada gelen 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdi.

Bir ilk de Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda

İspanya Granada'da Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, Tek Kadınlar Sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-1 ile geçen Kübra Korkut, Türkiye tarihinde bir ilki başardı. Korkut'un kazandığı altın madalya aynı zamanda bir kadın sporcunun Para Masa Tenisi dünya şampiyonalarında elde ettiği ilk altın madalya oldu. Öte yandan 7-16 Eylül tarihleri arasında Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol U23 Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Japonya'ya 47-52 mağlup olan milliler, dünya ikincisi oldu. Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde ise Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı organizasyonu ikinci sırada tamamlamayı başardı.

19-23 Ekim tarihleri arasında Japonya, Hiroşima'da gerçekleştirilen Para Yelken Dünya Şampiyonası'na 13 farklı ülkeden 120 sporcu katıldı. Kadınlarda Miray Ulaş gösterdiği performans sonrasında dünya ikincisi oldu. Erkeklerde ise İbrahim Kalay genel klasmanda 13. sırada yer alırken, yarışmalar boyunca kayda değer bir ilerleme gerçekleştirdiği için En İyi Gelişim Ödülü'nü almaya hak kazandı. Bir diğer büyük başarı da Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geldi. 24 farklı branşta yarışmaların olduğu Konya 2021'de, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu dört branşta yer aldı. Bedensel engelli sporcular, oyunların sonunda 26'sı altın, 19'u gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplamda 57 madalya kazandı.