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Bediha Taçyıldız 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu

Gaziosmanpaşalı milli muaythai sporcusu Bediha Taçyıldız, Belarus’ta düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Gaziosmanpaşalı milli muaythai sporcusu Bediha Taçyıldız, Belarus'ta düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, 4 dünya şampiyonluğunun yanına 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu da ekleyerek bir kez daha tarih yazdı.


Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası Türk sporcuları başarılarına sahne oldu. Muaythai Milli Takımı 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla döndüğü turnuvada Gaziosmanpaşalı milli sporcu Bediha Taçyıldız, 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Şampiyonluğunu Mehmetçik'e armağan etti


Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Bediha Taçyıldız, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Rus rakibiyle karşı karşıya geldi. Rus rakibine finalde şans tanımayan Taçyıldız, 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu. 4 kez de Dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu, bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı bir kez daha okutma başarısı gösterdi. Taçyıldız, kürsüde asker selamı vererek şampiyonluğunu Mehmetçik'e armağan etti.

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