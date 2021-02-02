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Bekçiyi darp ederek etkisiz hale getirip marketin ürünlerini böyle çaldılar

Avcılar Tahtakale mahallesinde dün sabaha karşı bir süpermarket zincirine gelen hırsızlar, önce bekçiyi darp edip etkisiz hale getirdiler.

Ardından ise marketin camlarının yangın tüpü ve tekmeler ile kırarak içeride bulunan ürünleri araca yüklediler. Yaşanan anlar işyerinin güvenlik kamerasında.


Olay, Avcılar Tahtakale mahallesinde dün sabaha karşı bir süpermarket zincirinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce market önünde içerisinde 4 şahsın olduğu otomobil geldi. Bunun üzerine dışarı çıkan bekçi bir anda gelen şahısların saldırısına uğradı. Bekçi korku ile kulübesine kaçsa da zanlılar kulübede bekçiyi darp ederek etkisiz hale getirdi. Şahıslar daha sonra maketin camlarını yangın tüpü ve tekmeler ile kırarak içeri girdi. Daha sonra ise içeride bulunan ürünleri araca yüklediler.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kameraları üzerinden yola çıkarak plaka ve şahısların eşkâllerini belirledi. Ekiplerin şahısları yakalama çalışması devam ediyor.

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