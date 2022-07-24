Bekir Develi ile Nurullah Genç ‘Yaz Akşamları Sohbetleri'nde Ümraniyelilerle buluştu

Ümraniye Belediyesi tarafından belediye meydanında ‘Yaz Akşamları Sohbetleri' etkinliği düzenlendi. ‘Şiir Medeniyeti' teması ile düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan sunucu ve yazar Bekir Develi ile şair Nurullah Genç, vatandaşlara şiir ve edebiyat ile ilgili düşüncelerini ve anılarını aktardı. Genç ile Develi, ayrıca hayatını kaybeden usta yazar Rasim Özdenören ile anılarını da vatandaşlara anlattı.

Ümraniye Belediyesi tarafından belediye meydanında dün akşam ‘Yaz Akşamları Sohbetleri' etkinliği düzenlendi. ‘Şiir Medeniyeti' teması ile düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan sunucu ve yazar Bekir Develi ile şair Nurullah Genç Ümraniyelilerle buluştu. Develi ile Genç, edebiyat hayatlarında yaşadıkları anılarını, şiir ve edebiyatla ilgili birikimlerini aktardı. Vatandaşlar, Bekir Develi ile Nurullah Genç'in sohbetini ilgi ile takip etti.

Develi ile Genç ayrıca sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören ve 82 yaşında hayatını kaybeden usta yazar Rasim Özdenören'i de andı. Develi ile Genç, Özdenören'in edebiyat dünyasındaki yerinden ve onunla yaşadıkları anılardan bahsetti. Dün hayatını kaybeden Özdenören, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan '7 Güzel Adam' arasında yer alıyordu.

“'Gül yetiştiren adam' bize evlerimizin dışına nasıl bigane kaldığımızı, dünyayı umursamadığımızı öğretti”

‘Gül yetiştiren adam' olarak da anılan Rasim Özdenören hakkında konuşan Nurullah Genç, “Cahit Zarifoğlu hariç altı güzel adamla beraber olma imkanım oldu. Gerçekten güzel adamlardı onlar. Allah cümlesine rahmet eylesin. Ümraniye Belediyemizin düzenlediği şiir yarışmaları var. Bu sene 18'incisini yaptık. Yedi güzel adamdan Erdem Bayazıt'la da aynı jüride beraber olduk burada, yani belediyemizle beraber olmuştuk. Rasim Özdenören yedi güzel adamın en naif, en zarif, en sakin sessiz olanıydı. Onun ‘gül yetiştiren adam' unvanı önemli bir unvandır. Sebebi de şu. Gül yetiştiren adam bize evlerimizin dışına nasıl bigane kaldığımızı, dünyayı umursamadığımızı, bahçelerimizde gül yetiştirirken alevlerin bütün sokakları, şehirleri, ülkeyi ve dünyayı kapladığını öğretti. Biz kendi dünyamıza çekilip bahçemizde güller yetiştirirken dünya elimizden gitti. O yüzden pek çok sıkıntıyı çektik. Bunu bize öğretmişti. Allah rahmet eylesin” dedi.