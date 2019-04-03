Bekir Özer: "Almanya'da yılın sporcusu seçildim"

Uzun süredir Almanya'da kick boks ve thai boks antrenörlüğü yapan Türk çalıştırıcı Bekir Özer, Danimarka'da 85 kiloda girdiği turnuvada yaşadığı şampiyonluk sonucunda Almanya'da yılın sporcusu seçildi. Mesleği kuaförlük olan Özer, aynı zamanda açtığı spor salonunda 12 sporcuya da eğitim verdiğini söyledi.

Almanya'da kick boks ve thai boks eğitimi veren, uzun süredir de bu sporu yapan Bekir Özer, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Danimarka'da düzenlenen turnuvada 85 kiloda birinci olan Özer, bu sonucun ardından Almanya'da yılın sporcusu seçildi. Özer ayrıca, eğitim verdiği sporcuların aldığı derecelerle de yılın antrenörü oldu. Uluslararası turnuvada şampiyon olduğu için böyle bir unvanı kazandığını söyleyen Bekir Özer, "Danimarka'da kemerin sahibi oldum. Almanya'da da bu yüzden yılın sporcusu seçildim. 11 yaşımda bu spora başladım ve 45 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Spora ilgimiz aile olarak sürüyor. Oğlum ve kızım da bu kick boks. Eşim de koşucu. Aile olarak sporun içindeyiz. Almanya'da asıl mesleğim kuaförlük ama spor salonlarımızda 22 senedir kick boks dersleri veriyorum. 120 öğrencim var. 15 antrenörümüzle bu sporcularımıza eğitim veriyoruz. 5 defa amatörde şampiyon olan Afgan sporcum var. Bir Arnavut sporcum da 3 kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Dereceye sahip olan sporculara dersler veriyorum" dedi.

“Almanya'da Türkler spora yakından ilgi gösteriyor”

Gurbetçi gençlerin boksa ve dövüş sporlarına olan ilgisini de değerlendiren Özer, "Türklerin Almanya'da bu spora ilgisi çok yüksek. Türk Gençler Derneğimizin de bir projemiz var. Bu proje kapsamında gençlerimize haftada 2 gün spor dersi vereceğiz. Spor çok önemli. Sporda hem dininizi hem ahlakınızı hem de bayrağınızı temsil ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Almanya'da bayrağımızı dalgalandırıyoruz"

Oğlu Bekir Özer'in de geleceğin şampiyon Türk sporcuları arasında olduğunu belirten Özer, "Oğlum daha 16 yaşında. 2015 ve 2016 Almanya'da uluslararası şampiyonluklar yaşadı. Oğlum geleceğin şampiyon Türk sporcularından. 11 yıldır sporun içinde. Başka okullarda da nitelikli Türk sporcular var. Almanya'da bayrağımızı dalgalandırıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.