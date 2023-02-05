Beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle, Aydos Tepesi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar beyaza büründü.

Yürüyüş yapan Bekir Özen, “Haftalık yürüyüşümüzü yapıyoruz burada. Kar olunca canımız daha fazla yürümek istiyor. Yürüyünce ısınıyoruz zaten” dedi. Yürüyüş yapan Kerem Ün ise, “Daha fazla kar olur diye bekliyorduk. Tahminlere göre akşam kar yağışı başlayacak. Önümüzdeki hafta 70-80 cm kar beklentisi olduğu söyleniyor” şeklinde konuştu.