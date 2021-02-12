Beklenen şiddetli kar yağışı öncesi ekipler teyakkuza geçti

Kışla mücadelede kullanılan araçlar da belirlenen noktalarda yerini aldı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sabah saatlerinde başlayan, hafta sonu devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasına karşı ekipler, kar küreme araçları ile ilçe genelinde belirlenen noktalarda bekliyor.

“7 gün 24 saat hazır beklemekteyiz”

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Şükrü Keser, kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için hazır olduklarını belirterek 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet verecek.