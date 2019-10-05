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Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı

Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı.

Günlerdir İstanbul'da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.


Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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