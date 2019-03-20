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Bektaşi gençlerden Poyraz'a destek

Çekmeköy’ün beş mahallesindeki Bektaşi gençleri temsilen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile görüşen genç kanaat önderleri, yeni dönem için de "Poyraz’ın yanındayız" mesajı verdi.

Çekmeköy'ün beş mahallesindeki Bektaşi gençleri temsilen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile görüşen genç kanaat önderleri, yeni dönem için de "Poyraz'ın yanındayız" mesajı verdi.


Çekmeköy'ün Mehmet Akif, Hamidiye, Çamlık, Merkez ve Mimar Sinan mahallelerindeki Bektaşi gençlerden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'a tam destek geldi. 5 mahallenin genç kanaat önderleri Nevzat Dönmez ve Erhan Altun'un da aralarında bulunduğu gençler, Çekmeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Poyraz'a destek için bir araya geldi. "Biz bu şehre hemşehrilerimizden dua alabilmek için canı gönülden hizmet ettik" diyen Başkan Poyraz, ”10 yıl boyunca ilçe içinde küçük, büyük, genç, yaşlı demeden hiçbir siyasi parti, görüş ayrımı yapmadan çalıştık. Bu şehirde sağlık ocağı, okul, cami, cemevi, hastane, vatandaşımız bizden ne beklediyse onların sesine kulak verdik. Çok şükür bu samimiyetimizi herkes anladı, büyük Çekmeköy ailesi olduk” dedi.


Gençler adına konuşan Nevzat Dönmez ve Erhan Altun ise, ”Gençlerin dilinden de, derdinden de çok iyi anlayan bir yönetim anlayışı var. Biz hangi konuda olursa olsun Ahmet Poyraz'a her gittiğimizde bizi dinledi, yapılabilecek bir şey varsa yaptı, olmayacaksa da neden olmayacağını güzelce anlattı. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi adaylarına bakınca bizleri temsil eden çok sayıda genç kardeşimiz var. Bu nedenle Başkan Poyraz'a desteğimizi açıklamak için buradayız” dediler.

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