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Belarus Kupası son saniye golüyle BATE'nin

Belarus’ta kupanın sahibi belli oldu.

Belarus'ta kupanın sahibi belli oldu. Belarus Kupası Finali'nde normal süresi 0-0 biten mücadelede Dinamo Brest'i 121. dakikada bulduğu golle yenen BATE Borisov, kupanın sahibi oldu.


Belarus Kupası Finali'nde Dinamo Brest ile BATE Borisov karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 berabere biten ve penaltılara gitmesi beklenen karşılaşmanın 121. dakikasında savunma oyuncusu Volkov'un attığı golle BATE Borisov maçı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. İki takımın da maç boyunca etkili atakları olmasına karşın gol gelmezken, dakikalar 121'i gösterdiğinde kazanılan korner atışında Dinamo Brest savunması topu bir türlü uzaklaştıramazken, meşin yuvarlak son olarak Volkov'un önünde kaldı. Kaleye yakın mesafeden düzgün bir vuruş yapan savunma oyuncusu topu filelere gönderirken, kupayı da BATE'ye getirdi. Daha önce bu kupayı 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında kazanmayı başaran BATE Borisov, Belarus Kupası'nı 4. kez kazanma başarısı gösterdi. Seyircili oynanan mücadelede, BATE taraftarları karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

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