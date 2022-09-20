Belçika-Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek

Grup'ta oyananacak Belçika-Galler maçında düdük çalacak.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika ile Galler arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. 22 Eylül Perşembe günü Belçika'nın Brüksel şehrindeki Baudouin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR görevlerini üstlenecek.