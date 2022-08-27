Belçika'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonunu, Ferrari'nın İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika'da gerçekleşiyor. Belçika Grand Prix'sinde bugün sıralama turları yapıldı. Spa-Francorchamps Pisti'ndeki sıralama turlarında en iyi derece Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen'den gelse de motor cezasından kaynaklı grid cezası nedeniyle pole pozisyonu ikinci sıradaki Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın oldu.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek.