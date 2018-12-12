Belediye başkanları İstanbul'u konuştu

Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Kağıthane'de gerçekleştirildi. Tarihi Süvari Karakolu'nda yapılan toplantıda, bölgede devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Yatırımların değerlendirilmesi, projelerin izlenmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla her ay bir ilçede düzenlenen Bölge Belediye Başkanları Toplantısı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Tarihi Süvari Karakolu'nda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Habil Yazıcı'nın koordinesinde yapılan toplantıya, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

Toplantıda bölgedeki mevcut ve yeni yapılacak projeler konuşuldu. Ulaşım konusunun da ele alındığı toplantıda Başkan Fazlı Kılıç, inşaatı devam eden Mahmutbey- Nurtepe-Kağıthane-Çağlayan -Mecidiyeköy ve Gayrettepe- Kağıthane -İstanbul Havalimanı metro hatlarıyla Kağıthane'nin, merkezi konumunu güçlendireceğine dikkati çekti.

Başkanlar toplantı sonrası restorasyonu tamamlanan tarihi Süvari Koğuşu'nda, Kadim Sanatları İhya Derneği Başkanı Hilmi Emekli ve ekibi tarafından yaşatılan sedef kakma sanatı ile yapılan çalışmaları ilgiyle inceledi.