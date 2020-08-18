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Belediye binası, vatandaşların fotoğraflardan oluşturulacak Atatürk Portresi ile kaplanıyor

Kartal Belediyesi, Kartal Meydanı karşısında bulunan ek hizmet binasının dış cephesini, Kartallı vatandaşların fotoğraflarından oluşturulacak Atatürk portresi ile kaplayacak.


Kordonboyu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan hizmet binasının sağ cephesindeki Atatürk posterinin rüzgârdan yırtılması nedeniyle, tahrip olan eski posterin yerine yeni bir görselin yerleştirilmesi için çalışma başlatan Kartal Belediyesi, binanın dış cephesine vatandaşların fotoğraflarından oluşturulacak “Atatürk” portresi hazırlıyor.


Kartal Atatürk Mozaiğinde yer almak isteyen vatandaşlar fotoğraflarını kartalbld@gmail.com adresine 21 Ağustos'a kadar göndermesi gerekiyor. Projede yer almak için vatandaşların gönderdiği tüm fotoğraflar, mozaikte kullanılacak. Mozaik, vinil malzemesi ile inşa edilecek.

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