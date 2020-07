Belediye ekiplerinin dikkati yaşlı kadını ölümden kurtardı

Avcılar'da aşevinden her gün düzenli olarak sıcak yemek desteği alan kadının 2 gün boyunca kapıyı açmaması üzerine yaşlı kadının evine giden ekipler, yaşlı kadını yerde düşmüş olarak buldu. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Avcılar Belediyesi'ne bağlı aş evinden her gün düzenli olarak sıcak yemek desteği alan kadının 2 gün boyunca kapıyı açmaması üzerine ekipler, emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İçeriden kadının sesinin duyulması üzerine kapıyı zorlayarak açan emniyet güçleri, yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadının, dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü belirlendi. Yaşlı kadına sağlık ekiplerince gerekli müdahalenin yapılmasının ardından kızına haber verildi.

Avcılar Beledisi ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde kurtulan yaşlı kadının durumu iyi olduğu bildirildi. Çalışan ekiplerle hizmet götürdükleri ev sahipleri ile arasında önemli bir güven bağın oluştuğunun altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, “Çalışma arkadaşlarım gittikleri her eve ayrı hassasiyet gösteriyorlar. Hizmet götürdükleri her evde yaşayanların hastalığını biliyorlar. Çoğu yaşlı hemşehrim çalışma arkadaşlarımı evlatları gibi görüyor. İki taraf arasında kurulan bu güven ve sevgi bağı sayesinde bugün zor durumdaki bir hemşehrimin hayatı kurtulmuş oldu. Asıl işimiz bu güzel insanlara asla yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında olduğumuzu göstermektir. Her zaman yaşlı, engelli ve yalnız hemşehrilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.