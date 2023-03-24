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Belediye fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayının ilk gününde ilçe genelindeki fırın ve pastaneleri denetledi.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayının ilk gününde ilçe genelindeki fırın ve pastaneleri denetledi.


Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işyerlerini denetliyor.


Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlarda hijyen ve gramaj üzerinde kontroller yaptı. Fırınların imalathane, depo, mutfak, banyo, tuvaletlerini denetlenirken ayrıca çalışanların kılık kıyafet ve temizlik kontrolü yapıldı. Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajla ekmek satan fırınlara ceza kesildi. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştıracak.

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